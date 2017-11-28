“ساما” توجه “البنوك” بالاستعداد لإيقاف التعامل بالريال الورقي واستبداله بـ “المعدني” تدريجيا

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك عبر خطاب يتضمن استعدادها لاستقبال العملة المعدنية خاصة الريال والريالين وإيقاف التعامل مع العملة الورقية بشكل تدريجي حتى اختفائها نهائيا في جميع الفروع.

وحسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية”، بدأت البنوك فعليا في إجراءات الاستعداد وبشكل متسارع للتطبيق والخاصة لعملية العد للعملة المعدنية وفرزها وإيداعها، حيث وصلت نسبة الاستعداد لدى معظم المصارف إلى مرحلة جيدة في الوقت الحالي، وذلك للبدء في التنفيذ حال الانتهاء تماما من الإجراءات.

ووفقا للبيانات كان الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قد صرّح مؤخرا، باكتمال تهيئة البنية التحتية لتداول الإصدار الجديد من الريال المعدني، وأنه في المرحلة القادمة لن يكون هناك ريال ورقي.

وكانت “ساما” قد دشنت في ديسمبر الماضي الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار “ثقة وأمان”، وتضمن فئات جديدة ومنها هللة واحدة و 5 هللات و10 هللات و25 هللة و 50 هللة والريال المعدني والريالين المعدني بالإضافة إلى العملات الأساسية.