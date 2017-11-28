 الفرس الحديدية ” راعبية مكة ” لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي تنتزع كأس وزارة المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الفرس الحديدية ” راعبية مكة ” لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي تنتزع كأس وزارة المالية

الفرس الحديدية ” راعبية مكة ” لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي تنتزع كأس وزارة المالية
المناطق_جدة
ضمن نشاطات نادي الفروسية بمحافظة جدة و على مضمار السباق ميدان الفروسية بطريق عسفان اقام النادي حفل سباقه السابع على كأس ودروع وزارة المالية بحضور سعادة مساعد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ حميد حامد المزروعي نيابة عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء نادي الفروسية بمحافظة جدة وعدد من رجال الأعمال وأعيان جدة وعشاق ومحبي رياضة الفروسية العريقة .

وتكون الحفل من خمسة أشواط كانت نتائجها على النحو التالي /
الشوط الأول : للخيل المستوردة ربحت من 1-3 سباقات عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م على جائزة الميدان التقديرية
وفاز بهذا الشوط : الجواد   بهاج  للمالك وديع بن كارق صياده وقام بتسليم تقديرية الميدان الأستاذ حميد حامد المزروعي مساعد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة وتسلم الدرع المدرب بكر سرور
الشوط الثاني : لخيل الإنتاج ربحت من 0-3 سباقات  عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 2000م على درع وزارة المالية
وفاز بهذا الشوط الجواد  عزام للمالك فيصل بن عبد الله الحسيني الحربي
وقام بتسليم الدرع الأستاذ حميد حامد المزروعي مساعد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة وتسلم الدرع مالك الجواد فيصل الحربي
الشوط الثالث : للخيل العربي إنتاج  مفتوح عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م على درع وزارة المالية
وفاز بهذا الشوط الجواد  ديسق الخالدية للمالك ابناء خالد بن عبد الله المخلفي
وقام بتسليم الدرع الأستاذ حميد حامد المزروعي مساعد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة وتسلم الدرع المدرب حسين المخلفي
الشوط الرابع : لخيل الإنتاج مفتوح أفراس عمر 3 سنوات وأكثر المسافة 1600م  على درع وزارة المالية
وفاز بهذا الشوط الفرس رياسه للمالك الشريف عزام بن ناصر ال زيد وقام  بتسليم الدرع الأستاذ حميد حامد المزروعي مساعد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة وتسلم الدرع المدرب احمد مكي
الشوط الخامس : لخيل الإنتاج مفتوح عمر 3 سنوات فقط مواليد 2014م  المسافة 1600م  على كأس وزارة المالية
وفاز بهذا الشوط الفرس راعبية مكة لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وسلم المزروعي الكاس لشريف هزاع بن شاكر العبدلي .

كما قام سعادة الشريف هزاع بن شاكر العبدلي  رئيس اللجنة التنفيذية المشرف العام على النادي بتقديم درعاً تذكارياً لوزارة المالية لمساهمتها الفعالة في دعم أنشطة الفروسية بمحافظة جدة للأستاذ حميد حامد المزروعي مساعد مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

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