 صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة ابن أخيه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة ابن أخيه

صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة ابن أخيه
المناطق - متابعات

قالت مصادر عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، إن هناك مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة العميد طارق صالح ابن شقيقه.
وأضافت أن “صالح” يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري سيتم الإعلان عنه خلال ساعات.
وكانت قوات “صالح” قد سيطرت على عدة مبانٍ في العاصمة صنعاء أبرزها: دار الرئاسة، ووزارة الدفاع، ومبنى الأمن القومي، والتلفزيون، ومطار صنعاء الدولي.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في صنعاء بين ميليشيات الحوثي وقوات صالح، فجر اليوم السبت عن 80 قتيلًا و150 جريحًا.
من جانبه، طالب زعيم ميليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي، اليوم، قوات صالح بـ “التعقل” وقال: “تفاجأنا بموجة من الاعتداءات نفذتها شخصيات تابعة للمؤتمر الشعبي العام إثر تصرفات لا مبرر لها”.
وأضاف:”أتحدّى أن يقال إنه كان هناك أي اعتداء على أي من منازل قوات المؤتمر الشعبي، أو مقارهم قبل الاعتداء على الأجهزة الأمنية”.
وأكد بالقول: “الاتجاه الفتنوي لا يُراعي المصلحة العليا للوطن، وأناشد زعيم المؤتمر أن يكون أنضج من تهورات الميليشيات”، مؤكدًا أنه “إذا أصرت الميليشيات على التهور فعلى الجميع التعاون لضبط الأمن”.
وكان حزب صالح قد دعا، اليوم السبت، رجال القبائل إلى مواجهة ميليشيات الحوثي، محملًا إياها مسؤولية “إشعال فتيل الحرب”.
وردَّ الحوثي على ذلك، بدعوته ما وصفهم بـ”العقلاء والقبائل ألا يقبلوا الدعوات المشبوهة التي تخدم العدوان”. وقال “أدعو عقلاء وحكماء اليمن إلى أن يدخلوا في دور رئيس لوقف تهور الميليشيات، وأن يتحرّوا من الذي يسعى إلى الفتنة”.

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