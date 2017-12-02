 التحالف العربي يعلق على التطورات الحالية في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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التحالف العربي يعلق على التطورات الحالية في صنعاء

التحالف العربي يعلق على التطورات الحالية في صنعاء
المناطق ـ الرياض

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنه يثق بإرادة قيادات وأبناء حزب المؤتمر الشعبي، التابع للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالعودة إلى المحيط العربي، بعد يوم من اشتباكات مع جماعة الحوثي؛ أسفرت عن سيطرة صالح على مناطق حيوية في العاصمة صنعاء.
وأضاف التحالف، الذي تقوده المملكة، أن قيادات المؤتمر والشعب اليمني، عانوا من التنكيل والتهديد بالقتل، معبرًا عن ثقته باستعادة زمام المبادرة والانتفاضة، ضد الميليشيات الإيرانية.
وأوضح بيان التحالف، إدراك قواته “ما يعانيه أبناء الشعب اليمني، تحت سلطة الميليشيات الإيرانية”، مؤكدًا متابعته للتطورات الجارية في صنعاء.

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