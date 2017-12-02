 إصابة امرأتين جراء سقوط قطعة صخرية على فندق بـ أجياد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إصابة امرأتين جراء سقوط قطعة صخرية على فندق بـ أجياد

إصابة امرأتين جراء سقوط قطعة صخرية على فندق بـ أجياد
المناطق - متابعات

في تمام الساعة التاسعة والدقيقة السادسة من يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ربيع الأول ورد بلاغ مفاده تضرر إحدى غرف فندق بحي اجياد نتيجة سقوط قطعة صخرية من أرض مجاورة. وعند وصول وحدات الدفاع المدني للموقع اتضح أن الحادث عبارة سقوط قطعة صخرية على جزء من غرفه بالدور الاول من مبنى فندقي نتيجة أعمال قطع وتكسير بأرض ملاصقة لمبنى الفندق صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أنه نجم عن الحادث إصابة امرأتين تقطنان الغرفة بخدوش جرى نقلهما للمستشفى وتلقيتا العلاج اللازم وحالتهما مستقرة وعلى الفور تمت مباشرة الإجراءات اللازمة.

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