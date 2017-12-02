 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية : الهزة الأرضية التي حدثت لمنطقة النماص هزة ضعيفة على مقياس رختر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية : الهزة الأرضية التي حدثت لمنطقة النماص هزة ضعيفة على مقياس رختر إصابة امرأتين جراء سقوط قطعة صخرية على فندق بـ أجياد التحالف العربي يعلق على التطورات الحالية في صنعاء صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة ابن أخيه الرئيس اليمني السابق : أدعوا كافة اليمنيين للانتفاض ضد ميليشيات الحوثي بلدية القطيف.. تشكيل لجنة لضبط العمالة المخالفة في سوق الاسماك عقوبات صارمة لكل من يثبت عبثه بالآثار التاريخية للمملكه قوات صالح تسيطر على مطار صنعاء ودار الرئاسة ومواقع حيوية في العاصمة اليمنية ” الزكاة والدخل ” تدعو المنشآت إلى إكمال استعداداتها قبل حلول موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد عملية تصنيع الكسوة الشتوية للنازحين واللاجئين السوريين   “السعودية للكهرباء” توقع اتفاقية تعاون مع مجموعة “MVM Groups” المجرية لتبادل الخبرات والأبحاث العلمية لحماية أدمغتكم.. احذروا الإدمان على الهواتف الذكية!

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية : الهزة الأرضية التي حدثت لمنطقة النماص هزة ضعيفة على مقياس رختر

هيئة المساحة الجيولوجية السعودية : الهزة الأرضية التي حدثت لمنطقة النماص هزة ضعيفة على مقياس رختر
واس - جدة

أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن الهزة التي سجلتها الهيئة بمنطقة النماص الساعة الثالثة وتسع عشرة دقيقة وثلاث وأربعين ثانية صباحاً ضعيفة جدا،ً حيث كانت بقوة ١.٧ درجة على مقياس ريختر.
وأشار المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعوديه طارق أباالخيل ، إلى أن الهزات ستستمر بشكل ضعيف لا يدعو للقلق حتى تعود المنطقة إلى حالة الاستقرار، مطمئناً الأهالي والمقيمين بأن ما يحدث أمر طبيعي ولا يدعو للخوف، وبمشيئة الله سوف يستقر الوضع قريباً.
وأكد أن الهيئة تراقب عن كثب النشاط الزلزالي على مدار الساعة، وأن الموقف تحت السيطرة وأن الهيئة على تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة وخاصة الدفاع المدني لتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>