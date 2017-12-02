 بعد الأحداث المتسارعة في صنعاء..السفير السعودي في اليمن مغرداً: “صنعاء عربية” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد الأحداث المتسارعة في صنعاء..السفير السعودي في اليمن مغرداً: “صنعاء عربية”

بعد الأحداث المتسارعة في صنعاء..السفير السعودي في اليمن مغرداً: “صنعاء عربية”
المناطق ـ الرياض

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية الاستاذ محمد ال جابر أن صنعاء انتفضت اليوم السبت ضد ميليشيات الحوثيين المدعومين من إيران.
وعلق في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “أن الإيمان يمان والحكمة يمانية وصنعاء عربية”.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في صنعاء منذ ساعات الصباح اليوم السبت بين ميليشيات الحوثي، وقوات حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وسيطرت قوات “المؤتمر”، مدعومة بفصائل قبلية على مطار العاصمة اليمنية، فضلاً عن مبانٍ حكومية عدة كانت سقطت في يد ميليشيات الحوثي بعيد انقلابها على الشرعية.

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