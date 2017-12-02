بلدية غرب الدمام تضبط موقع لنهل الرمال وتحيل المخالفين للجهات المختصة

أكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرارها في عمليات ضبط “نهل الرمال”، وضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية المترتبة على ذلك.

وكشف رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبد الهادي القحطاني ان فرقة من بلدية غرب الدمام بالتعاون مع امارة المنطقة الشرقية والشرطة وإدارة المجاهدين توجهت يوم الأربعاء الماضي الى موقع الدركال جنوب مخطط الفرسان ( طريق الرياض – الدمام )، حيث تم مداهمة الموقع وضبط 3 شياول تعمل على نهل الرمال ، لافتا الى ان عملية الضبط تأتي ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها بلدية غرب الدمام لضبط مخالفي نهل الرمال، مبينا ان البلدية قامت خلال الفترة الماضية بضبط عدد من المخالفين في عدد من المواقع في منطقة غرب الدمام.

وقال انه وبمساعدة امارة المنطقة الشرقية والشرطة وإدارة المجاهدين المتواجدة مع الفرق تم القبض على المخالفين وإيداع معداتهم وآلياتهم الحجز ، مشيرا الى انه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لاستدعاء مُلاّك تلك الشاحنات والمعدات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

من جهة ثانية شدد مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث بأمانة المنطقة الشرقية على أن الأمانة ووفق توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لن تتهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، لافتا الى ان هذا يعتبر تعد على الممتلكات العامة تستوجب العقوبة والأمانة لن تتهاون مع المخالفين وستعمل على القضاء على ظاهرة نهل الرمال، موكدا ان بلدية غرب الدمام تبذل جهودا كبيرة مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

وثمن تعاون امارة المنطقة الشرقية والشرطة وإدارة المجاهدين والجهات الأمنية المختصة من خلال التعاون الكبير مع بلدية غرب الدمام اثناء عمليات ضبط نهل الرمال.