 مصدر مسؤول : مزاعم إلغاء المملكة لحد الردة كاذبة وغير صحيحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير جامعة القصيم يتوج منتخب كلية التربية بكأس بطولة كرة القدم للصالات سياسي يمني: صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ الحوثيين أمير منطقة مكة المكرمة يكرّم غدا الفائزين بجائزة الاعتدال مصدر مسؤول : مزاعم إلغاء المملكة لحد الردة كاذبة وغير صحيحة غدًا.. نشاط الذهب والمجوهرات تحت إدارة السعوديين في افتتاح المنتدى السابع لتطوير القطاع غير الربحي بجامعة الملك فهد… د. السلطان: المنتدى يهدف لتحقيق أهداف رؤية 2030 برفع مساهمة القطاع غير الربحي من 1 إلى 5% بلدية غرب الدمام تضبط موقع لنهل الرمال وتحيل المخالفين للجهات المختصة بعد الأحداث المتسارعة في صنعاء..السفير السعودي في اليمن مغرداً: “صنعاء عربية” هيئة المساحة الجيولوجية السعودية : الهزة الأرضية التي حدثت لمنطقة النماص هزة ضعيفة على مقياس رختر إصابة امرأتين جراء سقوط قطعة صخرية على فندق بـ أجياد التحالف العربي يعلق على التطورات الحالية في صنعاء صالح يجري مشاورات لتشكيل مجلس عسكري برئاسة ابن أخيه

مصدر مسؤول : مزاعم إلغاء المملكة لحد الردة كاذبة وغير صحيحة

مصدر مسؤول : مزاعم إلغاء المملكة لحد الردة كاذبة وغير صحيحة
واس - الرياض

صرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية أن المزاعم التي يحاول البعض نشرها بحسن أو بسوء نية بأن المملكة العربية السعودية ستقوم بإلغاء حد الردة كاذبة وغير صحيحة جملة وتفصيلاً .
وأوضح المصدر أن هذه المزاعم الواهية يكذبها النظام الأساسي للحكم وماجرت عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها .
وأكد المصدر أن النيابة العامة شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه من قاموا بترويج هذه الأكاذيب المخالفة لدستور هذه البلاد .
وشدد المصدر على أن هذا الموضوع محسوم وغير قابل للنقاش اطلاقاً في المملكة العربية السعودية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>