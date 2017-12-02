 سياسي يمني: صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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سياسي يمني: صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ الحوثيين

سياسي يمني: صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ الحوثيين
المناطق ـ الرياض

كشف الكاتب والسياسي اليمني علي البخيتي عن مساع حثيثة يبذلها النظام القطري لإنقاذ الحوثيين بعد أن تمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام من دحرهم وتطهير العاصمة صنعاء منهم.

‏وقال البخيتي في تغريدة له على حسابه تويتر بثه قليل عبر حسابه على “تويتر” إن الرئيس السابق صالح رفض رسمياً وساطة قطرية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

ويأتي التدخل القطري بعد ساعات قليلة من تطهير العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية من مليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.

وسبق لقطر أن قادت وساطة بين قوات الرئيس السابق صالح ومليشيا الحوثي إبان الحرب التي كان صالح في حينه ضد المتمردين في صعدة وتمكنت قطر بموجب تلك الوساطة من إنقاذ الحوثيين بعد أن كانت قوات الجيش قريبة من إنهاء التمرد.

وقال البخيتي إن صالح وجه قواته ورجال المؤتمر والقبائل الثائرة باستمرار طرد الحوثيين من مواقعهم والسيطرة على ما تبقى من مناطق وفرض النظام الجمهوري مجدداً.

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