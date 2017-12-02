مدير جامعة القصيم يتوج منتخب كلية التربية بكأس بطولة كرة القدم للصالات

توج معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، منتخب كلية التربية بكأس بطولة كرة القدم للصالات التي نظمتها عمادة شؤون الطلاب بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب كلية العلوم والآداب بالرس، بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما بالصالة الرياضية بالجامعة على نهائي البطولة.

وحصل الطالب زياد العايد على لقب أفضل حارس مرمى بالبطولة، في حين فاز الطالب مشعل الغفيلي بجائزة هداف المسابقة، فيما حصل الطالب عبدالإله البشري على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

وهنأ “الداود” جميع الطلاب المشاركين في بطولة الصالات، وفي مقدمتهم منتخب الكلية الفائزة والطلاب الحاصلين على كؤوس الجوائز الفردية، مشيداً بالأنشطة التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب عامة والنشاط الرياضي خاصة، ومتمنياً أن تنعكس البطولة على مستوى منتخب الجامعة للصالات، وتكون رافداً للاستعداد لبطولة الجامعات السعودية، التي ستحتضنها جامعة القصيم خلال الفصل الثاني من العام الحالي.