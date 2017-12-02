 نائب الرئيس اليمني: صحوة الشعب تتضاعف ضد خطر الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني: صحوة الشعب تتضاعف ضد خطر الحوثيين

نائب الرئيس اليمني: صحوة الشعب تتضاعف ضد خطر الحوثيين
واس - عدن

حيا نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، السبت، ما سمّاها “صحوة الضمير والإدراك” التي تتضاعف يوماً بعد آخر ضد ميليشيات الحوثي، في إشارة إلى دعوة الرئيس السابق علي عبدالله صالح للانتفاضة الشعبية ضدهم.
وأكد الأحمر أن المواقف الرافضة للحوثيين والمساندة للشرعية ودور دول التحالف، تؤكد وعي اليمنيين بما تشكله هذه الجماعة من مخاطر وطنية وإقليمية ودولية، بتلقيها دعماً ومساندة من إيران وبأفكارها العصبوية والسلالية المتطرفة.
كما دعا إلى التلاحم الشعبي والمجتمعي وفتح صفحة جديدة لمواجهة الحوثي وميليشياته الانقلابية، التي تبسط سيطرتها على مؤسسات البلد وتمارس الجرائم المختلفة بحق اليمنيين.
إلى ذلك، أشار نائب الرئيس اليمني إلى أن حزب المؤتمر الشعبي، يرفض دعوات الحوثي التي تستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي وتستهدف أمن المملكة، داعياً كل المكونات للاصطفاف لمواجهة هذا المشروع الخطير، وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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