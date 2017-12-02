مصادر .. فشل جميع الوساطات بين الرئيس السابق والحوثيين

كشفت مصادر يمنية، خلال حديثها عن الوضع اليمني القائم الآن في صنعاء، عن فشل جميع الوساطات الثلاث التي تدخلت منذ امس بين علي الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بهدف الوصول الى اي تهدئة او اتفاق او رفع المتارس.

وأشارت المعلومات الواردة من صنعاء بان أتباع حزب المؤتمر الشعبي سيطروا قبل اربع ساعات على احد مقرات مليشيا الحوثيين المدعومين من إيران بالحي السياسي في عمارة الروحاني – جوار مدرسة ابن ماجد .

وأضافت المعلومات بأنها منذ الساعة الواحدة فجر اليوم السبت امتدت المواجهات بين المؤتمر الشعبي والانقلابيين الحوثيين الى دار سلم والحثيلي وشارع خولان ولازالت الاشتباكات حامية ومستمرة.

وفي محاولة من الانقلابيين الحوثيين السيطرة على الوضع قاموا بإنزال اربع دبابات الى الشوارع لتخويف العامة في صنعاء وارهابهم لكي لايقفوا في صف الرئيس السابق واتجهت احد الدبابات الى الحي السياسي لكنها لم تستطيع الدخول.

وتسببت التهديدات الحوثية باستمرار الأوضاع المأساوية في صنعاء وزيادة حالة والهلع غير مسبوق بين السكان خوفاً من حرب طاحنه في صنعاء.

ونقلت المصادر اليمنية بأن الغالبية من قوات النجده والشرطة العسكرية رفضوا اوامر القيادات الحوثية للهجوم الليلة على الحي السياسي وجامع الصالح وبدأت بالتمرد في بعض الوحدات ضد الحوثي في صنعاء.

وفي ظل هذه التطورات بدأت القبائل اليمنية في التحرك لتعزير موقف الرئيس الاسابق والسيطرة على بوابة صنعاء الجنوبية.

وأكدت المعلومات سقوط ثلاثة قيادات حوثية منذ امس حتى الان بالإضافة الى عشرات القتلى من الافراد وهؤلاء القيادات الحوثية القيادي “حمزة يحيى المختار” والقيادي “علي خريم” والقيادي “عبدالله بن سالم الشريف”.

ويجري حالياً سيطرة قوات حزب المؤتمر الشعبي على دار الرئاسة والنهدين وكذلك على مواقع عسكرية كانت بيد مليشيا الحوثيين المتآمرين على الشعب اليمني وتم طردهم من قبل الحرس الجمهوري.