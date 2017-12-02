جمعية إيثار تكرم المتبرعين بالأعضاء وتدعو لترسيخ ثقافته لدى المجتمع

كرمت جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية ” إيثار” فريق العمل الذي ساهم في نجاح حملة ” كلنا نعمات” لتنشيط التبرع والتي دعت إليها سيدة سعودية تدعى ” نعمات” في الثلاثين من عمرها أصيبت بالفشل الكلوي واحتاجت لمتبرع ينقذ حياتها وحياة أكثر من 18,000 مصاب، ولاقت دعوتها قبولا من العديد من الجهات المهتمة بمجال زراعة الأعضاء وتوعية المجتمع وعلى رأسها جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية ، وجمعية إيثار والمركز السعودي لزراعة الأعضاء ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

وكرم في بداية الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار عبدالعزيز بن علي التركي منقذ نعمات المواطن ياسر آل راشد، وسبعة متبرعين آخرين آثروا على أنفسهم لإحياء الأنفس البشريه، متقدما بشكره لجميع من انقذ وجميع من ساهم لايصال الرسالة، وذلك بحضور ممثل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله الفريدي، وحسان الخناني من المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، ومدير مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يزيد العوهلي، وعدد من أعضاء لجنة الشفاعة الحسنة.

وأكد التركي بأن « نعمات » كانت فأل خير وأصبحت الأمل لكثير من المصابين بالفشل الكلوي، وهي سبب للتعريف عن المرض وتوعية المجتمع به وبأهمية المبادرة بالتبرع دون خوف أو قلق.

فيما قدم منسق المركز السعودي لزراعة الأعضاء حسان خناني الشكر لكافة الجهات التي قامت على تبنى المبادرة الوطنية التي تصب في مصلحة مصابي الفشل الكلوي، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود ليستمر ويحقق أهدافه المرجوة في إنهاء معاناة مرضى الفشل العضوي، وهو هدف رئيسي للمركز الذي يسعى لتقديم كل مامن شأنه مساعدة المرضى والتخفيف عنهم، في ظل الدعم اللا محدود الذي تنعم به برامج زراعة الأعضاء في المملكة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مؤكداً أن الفضل يعود لجمعية إيثار الجناح الإعلامي للمركز ولجانها الناشطة، كاشفاً عن أن تكاتفهم أسهم في زراعة 10,588 كلية حتى نهاية عام 2016، و2007 زراعة كبد، فيما أجريت 339 زراعة قلب، و 213 زراعة رئة، و 46 عملية بنكرياس بالحصول على موافقات التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية.

من جانبه أكد مسؤول حملة ” كلنا نعمات” الدكتور نايف الدبيس على دور الجمعيات الخيرية والجهات غير الربحية لتبني القضايا الإنسانية، مشيرا إلى أن نعمات كانت مفترق طرق فإما الاقدام وإما الخذلان، إلى أن قالت الإنسانية كلمتها باستجابة المؤثرين على أنفسهم، مستعرضاً مامرت به الحملة منذ ورده اتصال من زوج السيدة نعمات وحتى خضوعها للزراعة، وبلوغ العمليات حتى اليوم الـ ٢٢ عملية بين متبرع وزارع بفضل التحلي بالأمل وزارعو الأمل.

فيما وجه خلال الحفل رئيس مجلس إدارة جمعية سيهات الأستاذ عبدالرؤوف المطرود بمناسبة نجاح حملة نعمات بقبول دعوته باستضافة جميع الجهات المهتمة بالفشل العضوي لحضور مؤتمر يناقش كل مامن شأنه إنهاء معاناة أكثر من 18,000 مصاب.

يشار إلى أن الحفل اختتم بتكريم المتبرعين والداعمين وكل من ساهم في إنجاح الحملة، وتحقيق الهدف من إطلاق برنامج تنشيط التبرع بالأعضاء.