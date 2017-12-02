وئام الأسرية في الشرقية تستعرض دراستها في احتياجات الشباب والفتيات في سن الزواج

دعت جمعية التمنية الأسرية وئام بالمنطقة الشرقية المهتمين بالشأن الأسري إلى ورشة متخصصة جمعت الخبراء والمختصين والإعلاميين من الجنسين لبحث تفعيل مخرجات الدراسة الشاملة التي قدمتها الجمعية والمتعلقة باحتياجات الأسر بالمنطقة الشرقية في جملة محاور هامة وحيوية منها طبقا لماذكره المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية وئام بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الخضير احتياجات الشباب و الفتيات في سن الزواج وعرض أهداف الدراسة ومنهجيتها وكذلك عرض احتياجات المقبلين و المقبلات على الزواج واحتياجات الأسر الناشئة إلى جانب عرض احتياجات الأسر المستقرة ومحور آخر عن احتياجات الأسر المفككة ومساحة أخرى لتوليد الأفكار والمبادرات الملائمة لجمعية وئام تلبي الاحتياجات .

وأكد الخضير في إطار مساعي الجمعية في شأن الأسرة واستقرارها بأن عقد هذه الورشة يأتي ضمن مبادرة الجمعية في تصميم مبادرات و برامج وفقا لاحتياج المجتمع وذلك لما يعيشه المجتمع في فلك المتغيرات السريعة والمؤثرات الشديدة، التي ظهرت بصماتها على حياة كثير من الناس في المجتمع مما نتج عن ذلك وجود مفاهيم خاطئة في طبيعة العلاقات الزوجية بين الزوجين وأثرت تلك المفاهيم الخاطئة على تفكك الأسر وتصدع البيوت وانحراف الأبناء لهذا جاءت فكرة هذه الورشة منبثقة عن محتوى الدراسة التي تحدد الاحتياجات .