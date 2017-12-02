البدء في تنفيذ مشاريع متحفية و تراثية بتكلفة 433 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن ترسية 9 مشاريع في مختلف مناطق المملكة بتكلفة اجمالية تتجاوز 433 مليون ريال، وطرح 5 مشاريع للترسية، وذلك ضمن مشاريع الهيئة في مسار التراث الحضاري والتي تتجاوز تكلفتها مليار و400 ألف ريال.

وتم توقيع عقود الترسية مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع عدد من الشركات الوطنية.

وتشمل هذه المشاريع الجديدة، مشاريع إنشاء متاحف جديدة، ومشاريع لتطوير المتاحف والعروض المتحفية، وتوسعة وتطوير المتحف الوطني، إضافة إلى مشاريع الصيانة والتسوير والتبتير واللوحات التعريفية والتوعوية للمواقع الأثرية والتراثية بمناطق المملكة ومشاريع لتأهيل عدد من المواقع الأثرية والتراثية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وهو البرنامج الرائد الذي تنفذه الهيئة، ويصل عدد مشروعاته إلى (230) مشروعاً تغطي التراث بروافده المختلفة، كالآثار، والمتاحف، ومواقع التاريخ الإسلامي، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، وغيرها من مكونات تراث المملكة.

وشملت المشاريع الجديدة: مشروع تصميم العروض المتحفية والمخططات التنفيذية لتأهيل متحف قصر السقاف بمنطقة مكة المكرمة، مشروع تطوير وتوسعة المتحف الوطني وتطوير أنشطته وعروضه المتحفية “المرحلة الأولى”، مشروع تصميم وإعداد العروض المتحفية والمخططات التنفيذية لمتاحف الهيئة الإقليمية في كل من (الدمام – تبوك- الباحة – حائل – الجوف – نران – عسير)، مشروع إنشاء متحف القصيم، مشروع إنشاء متحف الحدود الشمالية بمدينة عرعر، مشروع إنشاء محتف تيماء، مشروع إنشاء متحف الإحساء، مشروع إنشاء متحف سكة حديد المدينة المنورة التاريخي، مشروع تأهيل وتطوير مباني (قصر خزام، بيت البيعة، المدرسة الاميرية) التاريخية والتراثية ضمن واحة الأحساء، مشروع تأهيل وتطوير مباني (قصر صاهود – عين نجم) التاريخية والتراثية ضمن واحة الأحساء، مشاريع ترميم وتأهيل عشرة مباني تراثية بوسط ينبع التاريخي (المرحلة الأولى) سوق الليل المرحلة (الثالثة).

كما شملت مشاريع الصيانة والتسوير والتبتير واللوحات التعريفية والتوعوية للمواقع الأثرية والتراثية بمناطق المملكة بواقع 300 موقع على مستوى المملكة، كمرحلة أولى، وإبرام عقود للتشغيل والصيانة والهندسية للمتاحف والمواقع الأثرية والتراثية لأكثر من 130 موقع ومبنى أثري وتراثي، بهدف رفع كفاءة ومستوى المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف على مستوى المملكة، ومشروع تأهيل عدد من المواقع الأثرية في منطقة الجوف – المرحلة الأولى تشمل خمسة مواقع ثلاثة بمحافظة سكاكا (بئر سيسرا – قلعة زعبل – أعمدة الرجاجيل) واثنين في محافظة دومة الجندل (قلعة مارد – مسجد عمر بن الخطاب).

يشار إلى أن الدولة خصصت في ميزانية هذا العام دعما كبيرا لمشاريع الهيئة في قطاعي السياحة والتراث الوطني، إيماناً منها بأهمية السياحة والتراث الوطني كأحد العناصر الأساسية والمهمة لبرنامج التحول الوطني (2020) في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، إضافة إلى الأهمية الكبيرة للتراث الحضاري في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز حضارات المملكة وإرثها التاريخي، حيث تبني برنامج التحول الوطني عددا من برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تمثل مشاريع جاهزة للتنفيذ عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني.