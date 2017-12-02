٥٠٠ من منسوبي صحة الطائف ينفذون ٥٠مبادرة تطوعيه لخدمة المجتمع

اعدت الصحة في الطائف برنامجا حافلا عن “التطوع ” تحت عنوان “تطوعي-صحه” ,حيث سيتم تنفيذ ٥٠مبادرة تطوعية يشارك فيها حوالي ٥٠٠ موظف من منسوبي ومنسوبات المستشفيات والمراكز الصحية وادارات الشئون الصحية بمختلف المهن.واشار مدير ادارة الشراكة المجتمعية عبدالرحيم بن احمد المالكي,انه سيتم اطلاق المبادرات التطوعية خلال الايام القادمة في مواقع مختلفة ,بهدف اشراك العاملين في الاعمال التطوعية المختلفة والمساهمة في خدمة المجتمع ,لافتا ان البرنامج سيسهم في تقديم خدمات متنوعة ومتعددة منها الجانب الصحي وغير الصحي ,معربا عن شكره لجميع الزملاء والزميلات على جهودهم المختلفة الرامية الى تفعيل برامج التطوع المختلفة ,مؤكدا ان توجيهات مدير الشئون الصحية بالطائف صالح بن سعد المؤنس ,تقضي بالعمل على كل مامن شأنه تذليل أي صعاب تواجه هذا البرنامج والعمل على ترسيخ مفهوم التطوع لدى جميع شرائح العاملين والعاملات في المستشفيات والمراكز الصحية والادارات ذات العلاقة ,موضحا ان هناك اقبالا منقطع النظير على تفعيل برامج التطوع المختلفة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

“انفوجرافيك”

***ابرز المبادرات التطوعية التي سيتم تنفيذها******

لمبادرات التي سبق تدوينها ومقامة في محافظة الطائف:

_ صحتي بيدي

– تجميع ملابس الشتاء

– تشجير المستشفيات

– تنظيف المساجد .

–الرضاعة الطبيعية من النواحي النفسية

– العمل التطوعي واجب وحق

-محاضرة الثقة بالنفس

– التعريف بالمشاركة المجتمعية

-تنظيف الإدارات ومشاركة عمال النظافة عملهم

-تقديم خدمات صحية لساكني الأربطة

زيارة جمعية زمزم

– أفحص واطمئن

-يوم صحي بدار المسنين

-تثقيف الشباب للبعد عن التدخين والمخدرات

-التوعية بصحة الفم والأسنان

– الكشف المبكر للسكر

-اهمية النشاط الرياضي

– محاربة السمنة

-الرضاعة الطبيعية

-الكشف المبكر لسرطان الثدي

-أهمية شرب الماء

– الغذاء الصحي

-محاضرة عن السمنة

-اهمية الرياضة واللياقة (العقل السليم فالجسم السليم

وغيرها من المبادرات الحيوية والمهة

****ابرز المواقع التي سيتم تنفيذ المبادرات التطوعية***

-الاسواق

-الاربطة

-دور المسنين

-الحدائق العامة

-الملاعب الرياضية

-مواقع التجمعات

من جهته اوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف بالنيابه عيضه ربيع الهذلي انه سيتم اشراك المجتمع في العديد من المبادرات الصحية لتفعيل الشراكه المجتمعيه وهو ماتعمل عليه صحة الطائف