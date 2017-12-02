 في أمسية ترفيهية ثقافية 165 طالبة مع أمهاتهن ببحرة يستفدن من برنامج الشراكة المجتمعية ( ارتقاء) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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في أمسية ترفيهية ثقافية 165 طالبة مع أمهاتهن ببحرة يستفدن من برنامج الشراكة المجتمعية ( ارتقاء)

في أمسية ترفيهية ثقافية 165 طالبة مع أمهاتهن ببحرة يستفدن من برنامج الشراكة المجتمعية ( ارتقاء)
المناطق - بحرة - عادل الزهراني

أقامت  الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بمكتب بحرة برنامج ارتقاء الأمسية الترفيهية الثقافية مساء يوم الجمعة 13 / 3 / 1439 هـ لطالبات فصول الموهوبات بالشراكة مع الأسرة والمجتمع والمقامة في مزرعة البشائر يوم الجمعة ، نفذته منسقة برنامج ارتقاء آمال عبدالعزيز الأحمدي وذلك  بحضور مديرة الإشراف التربوي لمياء عبدالعزيز بشاوري ورئيسة الشؤون التعليمية بمكتب تعليم بحرة نادية المولد وعدد من تربويات مكتب تعليم بحرة.
جاءت المناسبة بمشاركة من جهات تعليمية ومجتمعية  عبر برنامج ارتقاء وهو البرنامج الوطني لإشراك الأسرة في العملية التعليمية، لتأهيل فئات المجتمع وتثقيف الأسرة وأنشطة وفعاليات مختلفة. حيث تمثلت الجهات المشاركة في المتوسطة وثانوية بحرة الأولى التي أعدت عربة الكوفي، ومؤسسة  بناء الموهبة التي قدمت بدورها ورشة خطوات الإبداع لطالبات المتوسط ومؤسسة متجر الطفل القارئ التي نفذت ركنا للكتب و عقدت ورشة من خلاله بعنوان (كيف اكتب قصة) للمؤلفة فاطمة الزهراء المختار والتوقيع على قصتها”الفيل زيتون في ورطة” وبدورها أتحفت طالبات الابتدائي بإهداء من  القصة.

وشارك فريق  غرس التطوعي بتقديم مسابقات وألعاب حركية وترفيهية لأمهات الطالبات. فيما قامت مؤسسة بناء الموهبة بتقديم ورشة القيادة لطالبات المرحلة الثانوية، وقدمت مؤسسة  ثمار الغد ورشة “خطر الألعاب الالكترونية على الأطفال ” لأمهات الطالبات وطالبات المرحلة الثانوية وتكفل مصنع  التميز للحلويات ببحرة بتقدم المعجنات وكعك الحفل.

ومن جانبه قدّم المكتب شكره وتقديره للدكتور أحمد الغامدي  مالك مزرعة البشائر المتبرع بالمكان لإقامة البرنامج  الذي استفادت منه 165 من الطالبات وأمهاتهن بقطاع تعليم بحرة.

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