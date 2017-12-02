200 طالب يشاركون في يوم السلامة بالطائف

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على أهمية تفعيل الدورات والبرامج والأنشطة الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية، مثل برنامج اليوم الكامل لأصدقاء السلامة وعقد لقاء بالطلاب وبأولياء الأمور عن السلامة ومشاركة الإدارات والجهات الاخرى في البرامج التي تتعلق بالسلامة، والقيام بعملية توعوية للطلاب بمفهوم الأمن والسلامة المدرسية لتعزيز الثقافة الذاتية للوقاية من الأضرار التي قد تنجم عن قلة الوعي حول المخاطر التي قد تحدث في البيئة المدرسية ، وإقامة الأنشطة الثقافية المتعددة للطلاب والعاملين بالمدرسة في مجال الأمن والسلامة.جاء ذلك خلال رعايته ظهر اليوم اختتام برنامج اليوم الكامل لأصدقاء السلامة وتكريمه للجهات المشاركة والذي أقيم في مدارس صفوة الفرسان وذلك بحضور 200 طالب من المرحلة الثانوية والذي واستمر لمدة يومين. وكانت إدارة الأمن والسلامة قد دشنت (مشروع اليوم الأصدقاء السلامة ) يوم السبت الماضي في مدارس تربية الأبناء بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والصحية والاهلية. ويهدف برنامج اليوم الكامل لأصدقاء السلامة لتدريب 200 طالباً من طلاب ” أصدقاء السلامة” من طلاب الصف الأول الثانوي من جميع مدارس مكاتب التعيم الداخلية ويهدف البرنامج أيضا إلى الرفع من مستوى الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية عن طريق تدريب مجموعة من الطلاب في كل مدرسة ثانوية وتنمية شخصية الطالب وصقل مهاراته وإثراء خبراته ليكون قادراً على مواجهة الأزمات والحوادث وتنمية قدرات الطالب على حل المشكلات واتخاذ القرارات والتكيف مع المتغيرات وتنمية روح حب العمل لدى الطالب وتعليمه على الاعتماد على النفس بعد الله وتوجيهه إلى الأسس الصحيحة لاستخدمات أدوات وتجهيزات الأمن والسلامة واكساب الطالب مهارات التعامل مع الأجهزة والأدوات الحديثة المتطورة في مجال الأمن والسلامة المدرسية بالإضافة لتكوين قاعدة مدربة من الطلاب تُشارك في تنظيم وقيادة إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس وأن الأمن والسلامة مطلب أساسي ومهم في المدارس لدى الطلاب والطالبات وتوفير أكبر قدر ممكن لتحقيق البيئة التعليمية الآمنة” .كذلك توعية الطلاب على ممارسات في جوانب السلامة تُسهم في تحقيق متطلبات الأمن والسلامة داخل المنشآت التعليمية بالاضافة لبرامج تعليمية في مجال الأمن والسلامة لتعزيزها في إثراء حصيلة الطالب بإكسابه المهارات ومعلومات في الأمن والسلامة”..مقدما شكره في ختام حديثه لقيادة المدرسة المستضيفة ولمندوبي الجهات المشاركة.وتم خلال المعسكر تقديم شهادات الحضور والهدايا للمشاركين.

حضر حفل الاختتام مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية ومشرفيها ومدير مكتب التعليم الاهلي والأجنبي وعدد من المشرفين وقادة مدارس صفوة الرسان ومدارس تربية الأبناء ومندوبي الجهات الحكومية والأمنية والاهلية .