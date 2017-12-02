 ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران 200 طالب يشاركون في يوم السلامة بالطائف في أمسية ترفيهية ثقافية 165 طالبة مع أمهاتهن ببحرة يستفدن من برنامج الشراكة المجتمعية ( ارتقاء) ٥٠٠ من منسوبي صحة الطائف ينفذون ٥٠مبادرة تطوعيه لخدمة المجتمع البدء في تنفيذ مشاريع متحفية و تراثية بتكلفة 433 مليون ريال وئام الأسرية في الشرقية تستعرض دراستها في احتياجات الشباب والفتيات في سن الزواج جمعية إيثار تكرم المتبرعين بالأعضاء وتدعو لترسيخ ثقافته لدى المجتمع مصادر .. فشل جميع الوساطات بين الرئيس السابق والحوثيين النحات الثقفي في ملتقى الفن الاسلامي المعاصر بالامارات نائب الرئيس اليمني: صحوة الشعب تتضاعف ضد خطر الحوثيين مدير جامعة القصيم يتوج منتخب كلية التربية بكأس بطولة كرة القدم للصالات سياسي يمني: صالح رفض وساطة قطرية لإنقاذ الحوثيين

ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران

ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران
المناطق _ نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران 5 محلات عشوائية لبيع وسلخ الدواجن في عدد من أحياء مدينة نجران.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع انه ومن خلال الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية تم ضبط 5 محلات في كل من حي المركب و رجلا وحي الكنتوب والحضن و العوكلة داخل مدينة نجران تقوم بسلخ وبيع الدجاج الحي؛ في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تمنع مزاولة هذا النشاط خارج المسالخ المعتمدة للدواجن والحاق الضرر في المصالح الاقتصادية لأصحاب محلات الدواجن وخطورة نشر الأمراض الوبائية في المحيط المجاور لهذه المواقع بالإضافة إلى تشغيل عمالة غير نظامية حيث تم الإغلاق الفوري وتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحقها لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية والقضاء على مثل هذه المخالفات.
وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل استمرار الجولات الميدانية من خلال الحملات المستمرة لتصحيح أوضاع جميع المحال المخالفة؛ وعدم التهاون معها، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون الجميع وذلك بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم ٩٤٠.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>