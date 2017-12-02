ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران 5 محلات عشوائية لبيع وسلخ الدواجن في عدد من أحياء مدينة نجران.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة م هادي آل قريع انه ومن خلال الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية تم ضبط 5 محلات في كل من حي المركب و رجلا وحي الكنتوب والحضن و العوكلة داخل مدينة نجران تقوم بسلخ وبيع الدجاج الحي؛ في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تمنع مزاولة هذا النشاط خارج المسالخ المعتمدة للدواجن والحاق الضرر في المصالح الاقتصادية لأصحاب محلات الدواجن وخطورة نشر الأمراض الوبائية في المحيط المجاور لهذه المواقع بالإضافة إلى تشغيل عمالة غير نظامية حيث تم الإغلاق الفوري وتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحقها لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية والقضاء على مثل هذه المخالفات.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل استمرار الجولات الميدانية من خلال الحملات المستمرة لتصحيح أوضاع جميع المحال المخالفة؛ وعدم التهاون معها، داعياً في الوقت نفسه إلى تعاون الجميع وذلك بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم ٩٤٠.