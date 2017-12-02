 مستشفى العيدابي العام يقدم خدمات الطب المنزلي والعمليات الجراحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مستشفى العيدابي العام يقدم خدمات الطب المنزلي والعمليات الجراحية

مستشفى العيدابي العام يقدم خدمات الطب المنزلي والعمليات الجراحية
المناطق _ أمل بهكلي
ينفذ مستشفى العيدابي العام ممثلاً في قسم الرعاية المنزلية الخدمات الطبية للمرضى المعنيين بهذا القسم، حيث يتم استقبال المرضى وادراجهم في البرنامج بناءً على توصيات الطبيب الأخصائي للحالة، ويتم متابعتهم وزيارتهم من قبل الفريق الطبي وصرف ما يحتاجونه من لوازم طبية ومكملاتٍ غذائية بناءً على تقرير أخصائي التغذية ومتابعتهم من قبل المختصين في قسم العلاج الطبيعي حسب الحاجة الطبية لذلك.

كما أن مستشفى العيدابي العام ممثلاً في قسم العمليات يقوم بالعديد من العمليات الجراحية مثل ( استئصال الزائدة الدودية ، عمليات إصلاح الفتاق ، استئصال البواسير ، استئصال اللوزتين ، العمليات القيصرية الاختيارية .. وغيرها من الجراحات)

وتعتزم ادارة المستشفى في خطتها الإستراتيجية تشغيل المستشفى بكامل طاقته مؤملة في ذلك على دعم المديرية العامة للشئون الصحية بجازان بقيادة المدير العام الدكتور عايض الشهراني الذي قام مشكوراً بأكثر من زيارة ميدانية للمستشفى للوقوف على احتياجاته ووجه بالدعم والتشغيل لجميع الأقسام الفنية والإدارية في القريب العاجل بمشيئة الله تعالى.

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