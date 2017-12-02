حملة شعبية يمنية لطمس شعار المتمردين الحوثيين

قالت مصادر محلية يمنية إن الكثير من المواطنين بدأوا حملة شعبية لطمس شعارات المتمردين الحوثيين المدعوين من ايران من شوارع المدينة.

وأكدت المصادر وفقا لعدة مواقع يمنية، أن مئات المواطنين تجمعوا في أكثر من موقع لطمس شعارات الحوثيين وهم يرددون هتافات “بالروح بالدم نفديك يا يمن” و “لا حوثية بعد اليوم”.

وأشارت إلى أن عناصر مليشيا الحوثي عجزت عن مواجهة الحملة الشعبية ضدها، كما رافق الحملة انتشار واسع لقوات الأمن الرافضة للحوثيين.

وتفاجأ الحوثيون بانتفاضة شعبية واسعة ضدهم اليوم في أكثر من محافظة، بعد اندلاع شرارة المواجهات مع قوات المؤتمر الشعبي في العاصمة صنعاء.