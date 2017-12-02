 حملة شعبية يمنية لطمس شعار المتمردين الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي تقدم لقوات المؤتمر الشعبي العام على محاور عدة بصنعاء وإب وذمار بالفيديو : تحت أقدام الشرفاء .. لقطات تختصر كل الحكاية حملة شعبية يمنية لطمس شعار المتمردين الحوثيين مستشفى العيدابي العام يقدم خدمات الطب المنزلي والعمليات الجراحية الفيفا يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران 200 طالب يشاركون في يوم السلامة بالطائف في أمسية ترفيهية ثقافية 165 طالبة مع أمهاتهن ببحرة يستفدن من برنامج الشراكة المجتمعية ( ارتقاء) ٥٠٠ من منسوبي صحة الطائف ينفذون ٥٠مبادرة تطوعيه لخدمة المجتمع البدء في تنفيذ مشاريع متحفية و تراثية بتكلفة 433 مليون ريال وئام الأسرية في الشرقية تستعرض دراستها في احتياجات الشباب والفتيات في سن الزواج

حملة شعبية يمنية لطمس شعار المتمردين الحوثيين

حملة شعبية يمنية لطمس شعار المتمردين الحوثيين
المناطق _ الرياض

قالت مصادر محلية يمنية إن الكثير من المواطنين بدأوا حملة شعبية لطمس شعارات المتمردين الحوثيين المدعوين من ايران من شوارع المدينة.

وأكدت المصادر وفقا لعدة مواقع يمنية، أن مئات المواطنين تجمعوا في أكثر من موقع لطمس شعارات الحوثيين وهم يرددون هتافات “بالروح بالدم نفديك يا يمن” و “لا حوثية بعد اليوم”.

وأشارت إلى أن عناصر مليشيا الحوثي عجزت عن مواجهة الحملة الشعبية ضدها، كما رافق الحملة انتشار واسع لقوات الأمن الرافضة للحوثيين.

وتفاجأ الحوثيون بانتفاضة شعبية واسعة ضدهم اليوم في أكثر من محافظة، بعد اندلاع شرارة المواجهات مع قوات المؤتمر الشعبي في العاصمة صنعاء.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>