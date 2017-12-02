“العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي

أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري أن القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي تاريخية للمواءمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز البحوث الاجتماعية وتفعيله، لدعم أبحاث التنمية المستدامة عبر الشراكة مع الجامعات.

وأشار المطيري خلال مشاركته اليوم، في منتدى القطاع غير الربحي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن المرأة السعودية شريك رئيسي في تطوير القطاع غير الربحي، و إلى أن هناك دعم من الجهات الحكومية، لتطوير القطاع غير الربحي والوزارة تمكِّن ذلك، لافتا النظر إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير القطاع غير الربحي وصل مرحلة متطورة، بالإضافة إلى تلقي مختلف الأفكار الرامية لتطوير القطاع غير الربحي، والتأسيس لمراكز ومبادرات الإبداع والابتكار والاستدامة .