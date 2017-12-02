 “العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي تقدم لقوات المؤتمر الشعبي العام على محاور عدة بصنعاء وإب وذمار بالفيديو : تحت أقدام الشرفاء .. لقطات تختصر كل الحكاية حملة شعبية يمنية لطمس شعار المتمردين الحوثيين مستشفى العيدابي العام يقدم خدمات الطب المنزلي والعمليات الجراحية الفيفا يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر كأس العالم الثلاثاء المقبل ضبط و إغلاق 5 محلات لبيع وسلخ الدواجن في نجران 200 طالب يشاركون في يوم السلامة بالطائف في أمسية ترفيهية ثقافية 165 طالبة مع أمهاتهن ببحرة يستفدن من برنامج الشراكة المجتمعية ( ارتقاء) ٥٠٠ من منسوبي صحة الطائف ينفذون ٥٠مبادرة تطوعيه لخدمة المجتمع البدء في تنفيذ مشاريع متحفية و تراثية بتكلفة 433 مليون ريال وئام الأسرية في الشرقية تستعرض دراستها في احتياجات الشباب والفتيات في سن الزواج

“العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي

“العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي
المناطق _واس

أفاد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية المهندس عبدالرحمن المطيري أن القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي تاريخية للمواءمة مع تطلعات رؤية المملكة 2030 ، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز البحوث الاجتماعية وتفعيله، لدعم أبحاث التنمية المستدامة عبر الشراكة مع الجامعات.
وأشار المطيري خلال مشاركته اليوم، في منتدى القطاع غير الربحي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى أن المرأة السعودية شريك رئيسي في تطوير القطاع غير الربحي، و إلى أن هناك دعم من الجهات الحكومية، لتطوير القطاع غير الربحي والوزارة تمكِّن ذلك، لافتا النظر إلى أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير القطاع غير الربحي وصل مرحلة متطورة، بالإضافة إلى تلقي مختلف الأفكار الرامية لتطوير القطاع غير الربحي، والتأسيس لمراكز ومبادرات الإبداع والابتكار والاستدامة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>