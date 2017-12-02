مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم وزارة الصحة اليمنية شحنة أدوية ومستلزمات غسيل الكلى المخصصة لعدد من المحافظات

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية صباح اليوم شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى لمخازن مستشفى الجمهورية بعدن تمهيدًا لتوزيعها على عدد من المحافظات، بحضور وزير الصحة العامة والسكان اليمنية الدكتور ناصر باعوم ومدير مكتب المركز في عدن صالح الذيباني .

وعبر الدكتور ناصر باعوم في تصريح صحفي عن سعادته بحضور حفل التسليم ، مشيدًا بدعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قدم الكثير لليمن في مختلف أوجه الدعم خصوصًا دعم ومساندة قطاع الصحة .

وأوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن من جانبه، أن شحنة الأدوية التي تم تسليمها اليوم التي تقدر بعشرين طنًا تحملها ثلاث قاطرات كبيرة تم تخصيصها لعدد من محافظات اليمن ، يأتي ذلك ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المقدمة لليمن في مختلف المجالات ومنها قطاع الصحة .

حضر حفل التسليم مدير عام البرنامج الوطني للإمداد الدوائي الدكتورة سعاد الميسري ونائب مديرعام مكتب الصحة بعدن الدكتور محمد الربيد .