 الوزير الجبير يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ونظيرة البريطاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الوزير الجبير يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ونظيرة البريطاني

الوزير الجبير يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ونظيرة البريطاني
المناطق _ واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في العاصمة الإيطالية روما اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنجيلينو ألفانو.
عقب ذلك افتتح الوزيران أعمال اللجنة السعودية – الإيطالية، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي، والمدير العام لمكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى إيطاليا بالنيابة فيصل القحطاني.

واستقبل معاليه وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال المدير العام لمكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى إيطاليا بالنيابة فيصل القحطاني.

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