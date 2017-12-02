قوات الحرس الجمهوري تعلن حظر التجوال في صنعاء و تصدر تحذير لجميع السكان

اصدرت قوات الحرس الجمهوري تحذير لجميع سكان العاصمة بحضر التجوال ابتداء من الساعة الثامنة المساء في جميع المناطق

واضافت سوف يتم نشر القناصين في مناطق العاصمة صنعاء لتعقب الحوثيين وملاحقة الخلايا النايمة

ودعت المواطنين على التعاون مع قوات الحرس والتبليغ عن اماكن تواجد الميليشيات.

كما يمكن لشرفاء صنعاء التواصل مع التحالف العربي لاستقبال البلاغات من داخل اليمن وخارجها عن قائمة الـ «40» إرهابيا ومكافأت مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم تصل (30 مليون دولار). 00966555674409 00966555674289

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