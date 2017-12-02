وزارة النقل تشارك الإماراتيين احتفالهم باليوم الوطني الـ46

شاركت وزارة النقل احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بيومها الوطني الـ46 ضمن مبادرة نفذتها منظومة النقل في المملكة للتعبير عن الروابط التي تجمع الشعبين، وانطلاقاً من وحدة الهدف والمصير المشترك ، وامتداداً للعلاقات التاريخية المتينة والمتميزة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً.

وقد أضاءت الشاشات الذكية على الطرق التابعة لوزارة النقل بعبارات تضمنت تهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني ، منذ أرسى دعائمها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – وإخوانه، وسار على دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة، إلى جانب نشاطات أقامتها هيئة الطيران المدني، عبر مطاراتها التي تستقبل وتسيّر رحلات إلى الإمارات العربية المتحدة، كما شاركت الهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية للخطوط الحديدة في الاحتفال من خلال عدة أنشطة وفعاليات شارك فيها موظفو المطارات ومحطات قطار (سار) وعدد من المسافرين.

وبهذه المناسبة، أطلقت منظومة النقل وسم “أشقاء للأبد”، كما شاركت السعوديون وسم “عزكم عزنا” للاحتفال بالمناسبة، ولقيت احتفالات منظومة النقل صدى إيجابياً واسعاً، ترجمته مشاركات المسافرين في المطارات ومحطات القطارات والموانئ، تذكر خلالها السعوديون شهداء الإمارات الذين سطروا بدمائهم أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام خلال مشاركتهم جنباً إلى جنب مع إخوانهم السعوديين خلال عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن تحت مظلة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية.

وكانت الإمارات العربية احتفلت رسمياً وشعبياً باليوم الوطني الـ87 للمملكة العربية السعودية في سبتمبر الماضي، بتزيين برج المراقبة في مطار أبو ظبي بعلم السعودية، كما احتفلت جوازات الإمارات بطريقتها؛ إذ أطلق مطار دبي ختما خاصًّا بهذه المناسبة يحمل شعار المملكة، وكتب عليه “معًا للأبد.. السعودية – الإمارات”.