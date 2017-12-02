الفيصل : يبعث برقيات تهنئة لقيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين

بعث مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ببرقيات تهنئة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هنأها فيها بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين.

وقال الأمير خالد الفيصل في برقيات موجهة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ” يسعدني تهنئة سموكم الكريم بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية الشقيقة التي أكرمها الله بعزيمة الرجال وسواعد الأجيال حتى أصبحت محط أنظار العالم بما وصلت إليه من تقدم ورقي في شتى المجالات، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات حكومة وشعبا بكل خير وازدهار وأن يحفظها من كل سوء .

كما بعث نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ببرقيات تهنئة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين.

وقال الأمير عبدالله بن بندر في برقيات موجهة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربيه المتحدة ، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ” يسعدني تهنئة سموكم الكريم بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية الشقيقة التى أضحت محط أنظار العالم بما وصلت إليه من تقدم ورقي في شتى المجالات، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على دولة الإمارات حكومة وشعبا بكل خير وازدهار وأن يحفظها من كل سوء.