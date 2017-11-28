 ناقلا تعازي القيادة لأسرة الشهيد نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد عطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ناقلا تعازي القيادة لأسرة الشهيد نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد عطيف

ناقلا تعازي القيادة لأسرة الشهيد نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد عطيف
المناطق _ أمل بهكلي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد رئيس رقباء ماجد بن حسن بن منصور عطيف أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي‪.‬
وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بقرية الحصّامة التابعة لمحافظة أحد المسارحة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته‪.‬
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الدائم بأبنائها في كل مكان ، سائلين المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة‪.‬
‪حضر العزاء رئيس المحكمة الجزائية بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري ووكيل محافظة أحد المسارحة سعد بن محمد حكمي‬‪.

 

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