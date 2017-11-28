 إذا استمر آلام حرقة المعدة فاذهب إلى الطبيب فورا.. قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إذا استمر آلام حرقة المعدة فاذهب إلى الطبيب فورا.. قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان

إذا استمر آلام حرقة المعدة فاذهب إلى الطبيب فورا.. قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان
المناطق - الرياض

كثيرا ما يتم تشخيص سرطان المعدة في مرحلة متقدمة، لأن الأعراض غالبا ما تكون نادرة في بداية الأمر، ولكن مع تكرار الشعور بالحرقان قد تكون إحدى علامات الإصابة بسرطان المعدة.

ووفقا للباحثين في جامعة “نيويورك”، غالبا ما يتم تشخيص سرطان المعدة في مرحلة متقدمة، لأن الأعراض يمكن أن تكون نادرة في بادئ الأمر.. وتشمل الأعراض الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار هي آلام في البطن، الشعور بالامتلاء الشديد عقب تناول كميات صغيرة من الطعام، فضلا عن حرقان عند البالغ والعثور على دم في البراز مصحوب بعسر هضم مستمر أو الشعور بأنفاس متقطعة.

ويعد الرجال من المدخنين في آسيا وجنوب إفريقيا وبيلاروسيا ممن تخطوا الـ 75 عاما الأكثر عرضة للإصابة، كما أن تناول الكثير من الأطعمة واللحوم المالحة يزيد من مخاطر الإصابة بسرطان المعدة جنبا إلى جنب تعاطي الكحوليات وعدم ممارسة الرياضة.

ويمكن لسرطان المعدة أن يبدأ في أي جزء من المعدة، ولكن العلاج يمكن أن يتغير اعتمادا على مكان الورم ومدى حجمه.. وتشمل العلاجات الرئيسية، العلاج الكيميائي، الحيوي والإشعاعي والتدخل الجراحي.

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