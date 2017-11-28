صنعاء_العروبة_تنتفض .. الهزيمة واضحة في وجه عبدالملك الحوثي وحركاته

تفاعل مغردون يمنيون وعرب مع الأحداث المشتعلة في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المحافظات، التي أفضت لسيطرة قوات الرئيس السابق على صالح المدعومة شعبيا وقبليا، على أغلب المقرات والمراكز الحيوية في البلاد، بدشين هاشتاق #صنعاء_العروبة_تنتفض.

وعبر عشرات الآلاف من التغريدات ومقاطع الفيديو، أعرب المواطنون العرب في مختلف الدول العربية، عن دعمهم لانتفاضة اليمنيين في وجه مليشيات الحوثي الإيرانية، التي استبدت بالبلاد وأرهقت الشعب في حرب لا طائل لهم منها.

من جهته، قال الناشط اليمني عباس الضالعي،: “عبدالملك الحوثي ظهر خائفا مرتبكا، يستجدي صالح بعدم التهور (على أساس أن الحوثي كان مصدر العقلانية)، يطلب وقف الهجوم على مليشياته، الهزيمة واضحة في تقاطيع وجهه وحركاته”.