 #صنعاء_العروبة_تنتفض .. الهزيمة واضحة في وجه عبدالملك الحوثي وحركاته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

#صنعاء_العروبة_تنتفض .. الهزيمة واضحة في وجه عبدالملك الحوثي وحركاته إذا استمر آلام حرقة المعدة فاذهب إلى الطبيب فورا.. قد يكون علامة على الإصابة بالسرطان ناقلا تعازي القيادة لأسرة الشهيد نائب أمير جازان يعزي ذوي الشهيد عطيف إغلاق تقاطع طريق مكة المكرمة مع شارع التخصصي 21 يوم الفيصل : يبعث برقيات تهنئة لقيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين وزارة النقل تشارك الإماراتيين احتفالهم باليوم الوطني الـ46 قوات الحرس الجمهوري تعلن حظر التجوال في صنعاء و تصدر تحذير لجميع السكان احراق بنك الامل في شارع بغداد بصنعاء من قبل الحوثيين فيديو: سيلفي شباب العلا مع ولي العهد الأكثر تداولا الوزير الجبير يلتقي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ونظيرة البريطاني مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم وزارة الصحة اليمنية شحنة أدوية ومستلزمات غسيل الكلى المخصصة لعدد من المحافظات “العمل والتنمية الاجتماعية”: القطاع غير الربحي يمر بمرحلة تحول استراتيجي

#صنعاء_العروبة_تنتفض .. الهزيمة واضحة في وجه عبدالملك الحوثي وحركاته

#صنعاء_العروبة_تنتفض .. الهزيمة واضحة في وجه عبدالملك الحوثي وحركاته
المناطق - الرياض

تفاعل مغردون يمنيون وعرب مع الأحداث المشتعلة في العاصمة اليمنية صنعاء وباقي المحافظات، التي أفضت لسيطرة قوات الرئيس السابق على صالح المدعومة شعبيا وقبليا، على أغلب المقرات والمراكز الحيوية في البلاد، بدشين هاشتاق #صنعاء_العروبة_تنتفض.

وعبر عشرات الآلاف من التغريدات ومقاطع الفيديو، أعرب المواطنون العرب في مختلف الدول العربية، عن دعمهم لانتفاضة اليمنيين في وجه مليشيات الحوثي الإيرانية، التي استبدت بالبلاد وأرهقت الشعب في حرب لا طائل لهم منها.

من جهته، قال الناشط اليمني عباس الضالعي،: “عبدالملك الحوثي ظهر خائفا مرتبكا، يستجدي صالح بعدم التهور (على أساس أن الحوثي كان مصدر العقلانية)، يطلب وقف الهجوم على مليشياته، الهزيمة واضحة في تقاطيع وجهه وحركاته”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>