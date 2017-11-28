 صلاح يقود “ليفربول” لسحق “برايتون” بخماسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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صلاح يقود “ليفربول” لسحق “برايتون” بخماسية

صلاح يقود “ليفربول” لسحق “برايتون” بخماسية
المناطق - الرياض

قاد اللاعب المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه برايتون بخمسة أهداف مقابل هدف اليوم في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة .

وشهدت نفس الجولة فوز إيفرتون على هيدرسفيلد تاون 2 – صفر ، وفوز ليستر سيتي على بيرنلي 1 – صفر ، وفوز ستوك سيتي على سوانسي سيتي 2-1 ، وتعادل فريق واتفورد مع توتنهام 1-1 ، وتعادل فريق ويست بروميتش ألبيون مع كريستال بالاس سلبيا .

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي وهو الخامس له مقابل تعادل واحد في آخر ست مباريات خاضها بالبطولة وتقدم إلى المركز الرابع في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط عن أرسنال الذي يلتقي مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم في مباراة أخرى بنفس الجولة ، وتجمد رصيد برايتون عند 17 نقطة وظل في وسط جدول المسابقة .

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