 رويترز: القبض على أحمد شفيق من منزله فى الإمارات وترحيله إلى مصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رويترز: القبض على أحمد شفيق من منزله فى الإمارات وترحيله إلى مصر

رويترز: القبض على أحمد شفيق من منزله فى الإمارات وترحيله إلى مصر
المناطق - وكالات

قال مصدر قريب من أسرة رئيس الوزراء المصرى الأسبق، أحمد شفيق، اليوم السبت، إنه ألقى القبض عليه من منزله فى الإمارات، وجار ترحيله إلى القاهرة.

ولم يدل المسئولون فى الإمارات، بتعليق فورى، لكن مصدرًا مطلعًا، قال، “شفيق طلب على الملأ الذهاب إلى مصر وسوف يجرى تحقيق رغبته”، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من ابنته، كما لم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

من ناحية أخرى، نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، ما يفيد باصطحاب مسئولون إماراتيون، اليوم السبت، أحمد شفيق، من منزله فى أبوظبى، لترحيله الى القاهرة، بحسب ما قال اثنان من مساعديه، فيما قالت واحدة من مساعديه فى اتصال هاتفى مع وكالة “فرانس برس”، إنها شاهدت مسئولين إماراتيين يصلون إلى البيت، الذين وضحوا لها أن “شفيق”، سيتم ترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة.

وكانت ابنة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، أعلنت أمس الجمعة، أن والدها يعتزم العودة إلى مصر فى الأسابيع القادمة.

وقالت مى لـ”رويترز”، الجمعة، إنه يستعد لمغادرة الإمارات إلى أوروبا والولايات المتحدة أولًا لعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية، مؤكدة أنه سيتوجه بعد ذلك إلى مصر لبدء حملته الرئاسية”، مشيرة إلى أن والدها تلقى الآن تأكيدات تفيد أن بإمكانه السفر بحرية، ولم تحدد من قدم التأكيدات.

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