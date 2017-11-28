 ولدت في الثاني من ديسمبر.. شاعر يمني يتنبأ بما يحدث بصنعاء اليوم قبل 47 عاما ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ولدت في الثاني من ديسمبر.. شاعر يمني يتنبأ بما يحدث بصنعاء اليوم قبل 47 عاما !

ولدت في الثاني من ديسمبر.. شاعر يمني يتنبأ بما يحدث بصنعاء اليوم قبل 47 عاما !
المناطق - الرياض

تنبأ الشاعر اليمني الراحل “عبدالله البردوني”، بما يحدث اليوم في صنعاء في الثاني من ديسمبر 2017م، في قصيدته التي تحمل عنوان (صنعاء.. الموت والميلاد)، التي كتبها في شهر أبريل 1970م أي قبل 47 عاما .

الشاعر البردوني الذي يعرف بأنه متنبئ عصره وما بعده، كونه تنبأ بأحداث لم تأتِ بعد، قال في قصيدته :

ولدت صنعاء بسبتمبر *** كي تلقي الموت بنوفمبر
لكن كي تولذ ثانية *** في مايو او في أكتوبر
في اول كانون الثاني *** (أو في الثاني من ديسمبر)
ما دامت هجعتها حبلى فولادتها لن تتأخّر
رغم الغثيان تحنّ إلى أوجاع الطلّق ولا تضجر

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام في اليمن، السبت، من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وسيطرت قوات المؤتمر على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة.

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فيما تحاصر مطار العاصمة صنعاء، حيث تتمركز الميليشيات الإيرانية.

وانتشرت قوات المؤتمر أيضا في محافظات إب وذمار وريمة وحجة ومحويت، وأقامت تمركزات جديدة في الحديدة، بعدما طردت ميليشيات الحوثي من المناطق الحيوية.

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