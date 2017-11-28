 هذه الاحتفالات ليست في الإمارات إنما في بلاد الحرمين .. علاقة أخوية عميقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 14 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 2 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هذه الاحتفالات ليست في الإمارات إنما في بلاد الحرمين .. علاقة أخوية عميقة

هذه الاحتفالات ليست في الإمارات إنما في بلاد الحرمين .. علاقة أخوية عميقة
المناطق - الرياض

احتفى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بـ اليوم الوطني ال 46 لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال إقامة العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطار بحضور نائب القنصل العام لدولة الامارات في جدة راشد الكتبي ومساعد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عبدالمحسن الشيخ.

وتوشحت مداخل المطار بالأعلام الوطنية للمملكة العربية السعودية ودولة الامارات الشقيقة إضافة للإضاءات وبالونات وعبارات التهنئة المختلفة بهذه المناسبة، التي تعبر عن مدى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتضمنت الفعاليات استقبال وتوديع الركاب القادمين والمغادرين بالورود والشوكولاتة، وتوزيع العلم السعودي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بالمناسبة.

وشاركت فرقة للفنون الشعبية الاماراتية في هذا الاحتفال حيث قدمت عروضاً متنوعة من التراث الإماراتي الأصيل، وشاركهم في العرض عدد من المسافرين ومنسوبي المطار.

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