 شاهد.. أول خسارة لباريس سان جرمان في هذا الموسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. أول خسارة لباريس سان جرمان في هذا الموسم

المناطق - وكالات

تلقى فريق باريس سان جرمان المتصدر الخسارة الأولى هذا الموسم ، من مضيفه ستراسبورغ بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

وخاض سان جرمان منذ انطلاق الموسم الحالي 20 مباراة ففاز في 18، خمس منها في دوري أبطال أوروبا، مقابل تعادلين في الدوري المحلي أمام مونبلييه (صفر-صفر) ومرسيليا ثاني الترتيب (2-2).

وتوقف رصيد باريس سان جرمان عند 41 نقطة بفارق 10 نقاط عن مرسيليا الثاني ، فيما صعد ستراسبورغ إلى المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

ويلعب لاحقا اليوم ليل مع تولوز، وموناكو حامل اللقب مع انجيه، ونيس مع متز، ورين مع اميان، وتروا مع غانغان.
وتختتم الجولة غدا الاحد فيلعب سانت اتيان مع نانت، وكاين مع ليون، ومونبلييه مع مرسيليا.

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