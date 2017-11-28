 مقاتلات التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية للحوثيين جنوب صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مقاتلات التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية للحوثيين جنوب صنعاء

مقاتلات التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية للحوثيين جنوب صنعاء
المناطق - وكالات

قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي في تلال الريان وبيت بوس جنوبي صنعاء.

وتمكنت قوات المؤتمر الشعبي العام في اليمن، السبت، من السيطرة على المواقع الحيوية في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، وسط دعوات إلى انتفاضة شعبية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وسيطرت قوات المؤتمر على دار الرئاسة ووزارة الدفاع والبنك المركزي ووزارة المالية وجهاز الأمن القومي في صنعاء القديمة.

كما سيطرت على مبنى التلفزيون الرسمي الذي كان في قبضة الحوثيين، فيما تحاصر مطار العاصمة صنعاء، حيث تتمركز الميليشيات الإيرانية.

وانتشرت قوات المؤتمر أيضا في محافظات إب وذمار وريمة وحجة ومحويت، وأقامت تمركزات جديدة في الحديدة، بعدما طردت ميليشيات الحوثي من المناطق الحيوية.

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