إليكم قائمة “الأربعين إرهابيا” في اليمن .. تفاصيل الأسماء والمكافآت

بعد أن أعلنت المملكة قائمة تضم 40 اسما لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، ومكافآت مالية ( موضحة أمام اسم كل منهم، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم)، تعيد “المناطق” نشر هذه الصور للتذكير بهؤلاء الإرهابيين.

وقال البيان حينها، إنه استنادا على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى ما تم رصده من تزايد الأنشطة الإرهابية لجماعة الحوثي للإضرار بأمن المملكة، بدعم من النظام الإيراني، فإن المملكة تعلن القائمة الأولى من 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية.

وحسب البيان، فإن المملكة تعلن عن مكافآت مالية موضحة أمام اسم كل منهم، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم، وتهيب بمن يمتلك تلك المعلومات التواصل مع الجهات المختصة في المملكة عبر آليات التواصل الآمن الموضحة، التي صممت للحفاظ على سرية ما يتم تقديمه من معلومات وهوية مُقدميها ولا يمكن لأي جهات كشفها.

وفي ما يلي نص القائمة بأسماء المطلوبين من عناصر المليشيات الإيرانية الإرهابية في اليمن:

1 – عبدالملك بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 30 مليون دولار

2 – صالح علي الصماد مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

3 – محمد علي عبدالكريم الحوثي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

4 – زكريا يحيى الشامي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

5 – عبدالله يحيى أبو الحاكم مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

6 – عبد الخالق بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

7 – محمد ناصر العاطفي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

8 – يوسف أحسن إسماعيل المداني مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

9 – عبدالقادر أحمد قاسم الشامي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

10- عبدالرب صالح جرفان مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

11- يحيى محمد الشامي مبلغ المكافأة : 20 مليون دولار

12 – عبدالكريم أمير الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 15 مليون دولار

13 – يحيى بدر الدين الحوثي مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

14 – حسن محمد زيد مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

15 – سفر مغدي الصوفي مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

16 – محمد عبدالكريم الغماري مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

17 – عبدالرزاق محمد المروني مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

18 – عامر علي المراني مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

19 – إبراهيم علي الشامي مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

20 – فضل محمد المطاع مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

21 – محسن صالح الحمزي مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

22 – أحمد صالح هندي دغسان مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

23 – يوسف عبدالله حسين الفيشي مبلغ المكافأة : 10 مليون دولار

24 – حسين حمود العزي مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

25 – أحمد محمد يحيى حامد مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

26 – طلال عبدالكريم عقلان مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

27 – عبدالإله محمد حجر مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

28 – فارس محمد حسن مناع مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

29 – أحمد عبدالله عقبات مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

30 – عبداللطيف حمود المهدي مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

31 – عبدالحكيم هاشم الخيواني مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

32 – عبدالحافظ محمد السقاف مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

33 – مبارك المشن الزايدي مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

34 – علي سعيد الرزامي مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

35 – صالح مسفر الشاعر مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

36 – علي حمود الموشكي مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

37 – محمد شرف الدين مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

38 – ضيف الله قاسم الشامي مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

39 – أبو علي الكحلاني مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار

40 – علي ناصر قرشة مبلغ المكافأة : 5 مليون دولار