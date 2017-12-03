السعوديون_يحبون_ولي_العهد .. رسالة حب من المواطنين للأمير محمد بن سلمان

تصدر هشتاق #السعوديون_يحبون_ولي_العهد في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن دشنه مواطنون للتأكيد على حبهم للأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك بعد أن قام الأمير محمد بن سلمان بجولة تفقدية للأماكن التراثية والتاريخية في محافظة العلا خلال جولته على مشروع نيوم، وقد تداول المغردون فيديو لشاب التقط سيلفي مع الأمير محمد.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز “سمت” للدراسات في الرياض رضا الغالبية العظمى من المواطنين عن أداء محمد بن سلمان بعد تعيينه وليا لعهد المملكة.

المشاركون من الرجال والنساء في عينة الاستطلاع، أكدوا رضاهم عن تولي محمد بن سلمان ولاية العهد “وانعكاس ذلك على تحسن الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة، من خلال جملة قرارات إستراتيجية تم اتخاذها على هذه الصُعد”.

وبين الاستطلاع الذي شارك فيه مواطنون من مختلف مناطق المملكة، أن 94.4% من هؤلاء “راضون عن أداء ولي العهد، ويرون في ذلك أثرا من خلال حدوث تحسن بدرجة كبيرة في الأداء العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد خمسة أشهر من توليه للمنصب، وهو أداء يُمكِّنه ــ وفق الاستطلاع ــ من بناء مستقبل أفضل للمملكة، على اعتباره عرَّابا لأغلب المشاريع الإصلاحية الجديدة”.

وأفادت نتائج الاستطلاع بأن 88% من المشاركين في العينة رأوا أن “الأمير محمد بن سلمان أظهر قدرة كبيرة على قيادة المملكة على مختلف المستويات، فيما رأى 92% أن توليه منصب ولي العهد، كحاكم شاب، يشكِّل فرصة نوعية في السير نحو نهج تمكين الشباب، الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز”.