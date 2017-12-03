 وزير خارجية اليمن: صنعاء أول عاصمة عربية ستتحرر من هيمنة إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وزير خارجية اليمن: صنعاء أول عاصمة عربية ستتحرر من هيمنة إيران

وزير خارجية اليمن: صنعاء أول عاصمة عربية ستتحرر من هيمنة إيران
المناطق - وكالات

قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، مساء السبت، “إن صنعاء أول عاصمة عربية ستتحرر من هيمنة إيران”.

وأضاف في سلسلة تغريدات نشرها الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية “إيران أعلنت أن صنعاء العاصمة العربية الرابعة التي سقطت تحت نفوذها ونحن نقول إن صنعاء أول عاصمة ستتحرر من هيمنة إيران”.

وأوضح المخلافي أن الرهان كان دائما على انتفاضة اليمني ضد الانقلاب، في إشارة إلى الأحداث الجارية بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انتفاضة شعبية، واعتبر ذلك “البداية لدحر الانقلاب”.

ولفت وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية قاموا بالجهد الأساسي، لكن الرهان كان على انتفاضة الشعب اليمني ضد الانقلاب.

وقال “علينا أن ندرك أن لدينا التزامات يجب تنفيذها، منها استعادة الدولة والمؤسسات وتسليم الميليشيات لأسلحتها”.

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