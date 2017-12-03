 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس الألمانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس الألمانية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سيمينس الألمانية
المناطق - الرياض

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS” عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بأحد مشاريعها بالمملكة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:-عبر موقعها الإلكتروني- 

– مساعد/ منسق مستودع- مشروع مترو الرياض: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات اللوجستية، وإدارة سلسلة التوريد، وإدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مهندس واجهة التركيب- مشروع مترو الرياض: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 28 نوفمبر 2017م.

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