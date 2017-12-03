 مقتل 50 حوثيا في هجوم استهدف مقرات عسكرية قبالة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مقتل 50 حوثيا في هجوم استهدف مقرات عسكرية قبالة جازان

مقتل 50 حوثيا في هجوم استهدف مقرات عسكرية قبالة جازان
المناطق - الرياض

تصدت القوات السعودية المشتركة، السبت، لهجوم من قبل عناصر من ميليشيات الحوثي بعد محاولتهم شن هجوم على مقرات عسكرية سعودية قبالة جازان.

ووفقا لـ”العربية”، فإن عناصر الميليشيات حاولت تنفيذ الهجوم صباح اليوم بإطلاقها قذائف الهاون والكاتيوشا على نقاط عسكرية سعودية، ومحاولتهم التقدم لتخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن، والتمركز لاستهداف نقاط عسكرية جديدة.

واستطاعت القوات السعودية المشتركة من خلال المدفعيات مع مروحيات الأباتشي، استهداف عدة فصائل حاولت دعم تلك الميليشيات، بينما تم تبادل إطلاق النار عبر الأسلحة المباشرة بين عدد من الميليشيات وجنود القوات السعودية، مع مساندة من طيران التحالف الذي استهدف مركبات عسكرية والدعم القادم للميليشيات من داخل اليمن.

وأكدت مصادر أنه قتل في هذا الهجوم ما لا يقل عن 50 عنصراً من ميليشيات الحوثي مع تدمير العشرات من الآليات والمركبات العسكرية التي كانت تقل الميليشيات إلى الحدود السعودية اليمنية.

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