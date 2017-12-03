 بجهود رجال الأمن.. نجاح حملة وطن بلا مخالف بمنطقة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بجهود رجال الأمن.. نجاح حملة وطن بلا مخالف بمنطقة مكة المكرمة

بجهود رجال الأمن.. نجاح حملة وطن بلا مخالف بمنطقة مكة المكرمة
عادل الزهراني - مكة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بان لجهود المشتركة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف) قامت منذ بدايتها بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ بجميع محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية الاخرى و أثمرت الجهود الميدانية المشتركة بعون من الله وتوفيقه عن:
• ضبط 5732 مخالفة لأنظمة وزارة العمل
• ضبط 1033 متسلل
• ضبط 806 شخص بإقامات منتهيه
• ضبط 10570 اشخاص لايحملون اقامة
• ضبط 1980 حملات ضياء
• ضبط 1550 باعه متجولون
• ضبط 691 حالة تسول
وجرى تسليم جميع المخالفين للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم .

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