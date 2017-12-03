بجهود رجال الأمن.. نجاح حملة وطن بلا مخالف بمنطقة مكة المكرمة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بان لجهود المشتركة للحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة و العمل و أمن الحدود (وطن بلا مخالف) قامت منذ بدايتها بتاريخ ١٤٣٩/٢/٢٦هـ بجميع محافظات وقرى منطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع الجهات الحكومية والخدمية الاخرى و أثمرت الجهود الميدانية المشتركة بعون من الله وتوفيقه عن:

• ضبط 5732 مخالفة لأنظمة وزارة العمل

• ضبط 1033 متسلل

• ضبط 806 شخص بإقامات منتهيه

• ضبط 10570 اشخاص لايحملون اقامة

• ضبط 1980 حملات ضياء

• ضبط 1550 باعه متجولون

• ضبط 691 حالة تسول

وجرى تسليم جميع المخالفين للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم .