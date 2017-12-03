الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد يعزي أسرة الشهيد الحُمدي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأسرة ذوي الشهيد العريف أحمد بن عبده محمد حُمدي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي.

وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بإسكان الملك عبدالله التنموي في الحصمة بمحافظة أحد المسارحة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته‪.‬

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة ‪.