 مطار الملك فهد يحتفل بذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مطار الملك فهد يحتفل بذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة

المناطق - الدمام

احتفى مطار الملك فهد الدولي مساء اليوم السبت بذكرى اليوم الوطني لدولة الإمارات الشقيقة وذلك بالترحيب والاحتفاء بالركاب القادمين من ابو ظبي على طيران الاتحاد و الركاب القادمين من دبي علىطيران الإمارات وتوزيع عليهم الورود والحلويات.

وقد قامت شركة مطارات الدمام بتزين صالة الركاب بأعلام دولة الأمارات والمملكة للاحتفال بهذة المناسبة ووضع الملصقات الترحيبية على جسور الاركاب ووضع العبارات الخاصة المناسبة على شاشات العرض داخل الصالة تبين التلاحم بين الدولتين الشقيقتين وتزين برج المراقبة بعرض مرئي لصور القيادة لدولتين واعلام الدولتين وعبارة عزكم -عزنا .

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