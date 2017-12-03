 معلمتان تبدعان في الجودة بمدارس الشروق بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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معلمتان تبدعان في الجودة بمدارس الشروق بالطائف

معلمتان تبدعان في الجودة بمدارس الشروق بالطائف
عادل الزهراني - الطائف

ضمن فعالية اليوم العالمي للجودة أقامت المعلمتان خلود العبود ووعد الحارثي بمدارس الشروق الأهلية برنامجا ومعرضا عن الجودة عرضن فيه أهم الأعمال التي تعزز الجودة داخل المدرسة وخارجها بالإضافة الى تدشين حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يخدم العملية التعليمية والبحث عن الجودة من خلال التواصل مع الجمهور والاستماع لما يطرحونه وقد نالت اعمالهن إشادة من منسوبات المدرسة والزائرات أيضا من خارج المدرسة .
وتسعى المدرسة من خلال الأعمال المقدمة جاهدة في طرح العديد من المبادرات والبرامج التي تخدم المجتمع وتساهم في تطوير التعليم وذلك بتقديم كل مايحقق معايير الجودة.

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