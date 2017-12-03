نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأسرة ذوي الشهيد رئيس رقباء علي بن عبدالله منجحي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي .
وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بقرية الخبطة التابعة لمركز مسلية بمحافظة بيش عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.
حضر العزاء وكيل محافظة بيش أحمد بن علي الحدري
نائب أمير منطقة جازان يعزي أسرة الشهيد علي منجحي
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأسرة ذوي الشهيد رئيس رقباء علي بن عبدالله منجحي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي .
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