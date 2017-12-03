نائب أمير منطقة جازان يعزي أسرة الشهيد علي منجحي

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لأسرة ذوي الشهيد رئيس رقباء علي بن عبدالله منجحي ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي .

وعبّر سموه أثناء زيارته اليوم لأسرة الشهيد بقرية الخبطة التابعة لمركز مسلية بمحافظة بيش عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته‪.‬

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لبلادنا الغالية الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة. ‪‬

‪حضر العزاء وكيل محافظة بيش أحمد بن علي الحدري