 انفجار انبوبة تبريد يصرع مقيم في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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انفجار انبوبة تبريد يصرع مقيم في الباحة

انفجار انبوبة تبريد يصرع مقيم في الباحة
المناطق-الباحة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات عند الساعة 5:27 مساء اليوم السبت عن انفجار أنبوبه تبريد بمنزل وافد باكستاني بعد شركة الكهرباء بقرية الرومي بالباحة
وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين للموقع بمعية القياده الميدانيه وعند وصول اول فرقه للموقع اتضح أن الوافد قد أصيب باصابة بليغه في الراس والتي بدورها كانت السبب الرئيس في وفاته مشيرا بأن الوافد في العقد الرابع من العمر.

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