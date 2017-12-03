انفجار انبوبة تبريد يصرع مقيم في الباحة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات عند الساعة 5:27 مساء اليوم السبت عن انفجار أنبوبه تبريد بمنزل وافد باكستاني بعد شركة الكهرباء بقرية الرومي بالباحة

وعلى الفور تم توجيه فرقتين اسعافيتين للموقع بمعية القياده الميدانيه وعند وصول اول فرقه للموقع اتضح أن الوافد قد أصيب باصابة بليغه في الراس والتي بدورها كانت السبب الرئيس في وفاته مشيرا بأن الوافد في العقد الرابع من العمر.