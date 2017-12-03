 فريق لأمتنا نحيا التطوعي بتبوك يختتم معرض ” هدايا الشتاء “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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فريق لأمتنا نحيا التطوعي بتبوك يختتم معرض ” هدايا الشتاء “

فريق لأمتنا نحيا التطوعي بتبوك يختتم معرض ” هدايا الشتاء “
المناطق - تبوك - تهاني الجهني:

اختتم فريق لأمتنا نحيا التطوعي بتبوك، بالتعاون مع المركز الثقافي النسائي بالمدينة العسكرية بتبوك، فعاليات معرض ” هدايا الشتاء والمخصص للأسر المتعففة داخل مدينة تبوك، ونظمه قسم خدمة المجتمع بالفريق، بمشاركة طالبات من مدارس ثانوية طلائع الغد النموذجية .
واستمرت فعاليات المعرض أربعة أيام على التوالي جهزت خلالها أركان المعرض التي احتوت على ملابس رجالية ونسائية وأطفال وبطانيات ودفايات وأحذية وحقائب وإكسسوارات وقسم خاص بالهدايا المخصصة للأطفال، تم توزيعها على الأسر المتعففة حيث بلغ عدد المستفيدين من المعرض 75 أسرة وعدد الأفراد 550 فرداً.
وعبرت قائدة الفريق نسمه آل سيف عن شكرها لكل من شارك في نجاح هذا المعرض ولإدارة النادي الثقافي بالمدينة العسكرية ومدارس طلائع الغد النموذجية ولكل عضوات الفريق المشاركات.

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