فرصة لهطول أمطار متفرقة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير، الباحة) تمتد الى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة. وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول امطار متفرقة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعه ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .