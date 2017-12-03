 فرصة لهطول أمطار متفرقة على معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 15 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 3 ديسمبر 2017 ميلاديا

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فرصة لهطول أمطار متفرقة على معظم مناطق المملكة

فرصة لهطول أمطار متفرقة على معظم مناطق المملكة
المناطق _ الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توقع تكون السحب الرعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير، الباحة) تمتد الى الأجزاء الشرقية لمرتفعات مكة المكرمة. وسماء غائمة الى غائمة جزئياً على وسط وشرق المملكة مع فرصة لهطول امطار متفرقة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي. وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية تتحول الى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعه ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج .

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